Beşiktaş transfer için Vitor Perreira'nın kapısını çaldı

Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Gonçalo Guedes için resmi temaslara başladı.

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

28 yaşındaki Portekizli futbolcu, sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanatta da etkili performans sergileyebiliyor. Teknik heyetin hücum hattına çok yönlü bir oyuncu istemesi üzerine Guedes ismi ön plana çıktı.

SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF MASADA

Beşiktaş Yönetimi, Wolverhampton ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. İngiliz ekibiyle temas kuran siyah-beyazlılar, teklifin detaylarını iletti.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Portekiz Milli Takımı formasını 32 kez giyen ve 7 gole imza atan Gonçalo Guedes, kariyerinde PSG, Valencia ve Benfica gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giydi.