Beşiktaş transfer için Vitor Perreira'nın kapısını çaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş transfer için Vitor Perreira'nın kapısını çaldı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Premier Lig’den dikkat çeken bir isme yöneldi.

Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Gonçalo Guedes için resmi temaslara başladı.

İKİ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

28 yaşındaki Portekizli futbolcu, sol kanatta görev yapmasının yanı sıra sağ kanatta da etkili performans sergileyebiliyor. Teknik heyetin hücum hattına çok yönlü bir oyuncu istemesi üzerine Guedes ismi ön plana çıktı.

guedes.jpg

SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF MASADA

Beşiktaş Yönetimi, Wolverhampton ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. İngiliz ekibiyle temas kuran siyah-beyazlılar, teklifin detaylarını iletti.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Portekiz Milli Takımı formasını 32 kez giyen ve 7 gole imza atan Gonçalo Guedes, kariyerinde PSG, Valencia ve Benfica gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giydi.

Son Haberler
Brent petrol yükselişte: Orta Doğu’daki gerginlik fiyatları uçuruyor! (18 Temmuz 2025)
Brent petrol yükselişte: Orta Doğu’daki gerginlik fiyatları uçuruyor!
Ünlü gazeteciden "Beyaz Toros" itirafı: Binalarda işkence gördüm
Ünlü gazeteciden "Beyaz Toros" itirafı: Binalarda işkence gördüm
Orta Doğu’da gerginliği artıracak hamle: İsrail’in de harekete geçmesi bekleniyor
Orta Doğu’da gerginliği artıracak hamle: İsrail’in de harekete geçmesi bekleniyor
Borsa güne yükselişle başladı (18 Temmuz 2025)
Borsa güne yükselişle başladı
Aynı kanalda buluştular
Aynı kanalda buluştular