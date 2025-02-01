Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Resmi teklifi yaptılar

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta yönetim Sparta Prag forması giyen Veljko Birmancevic'e kanca attı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlılar Sırp oyuncu için Çekya kulübüne resmi teklifte bulundu.

Haberde transfer için görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Transfermarkt verilerine göre 7.5 milyon euro değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcu sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon 3 ayrı kulvarda 25 maçta forma şansı bulan Birmancevic 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

26 yaşındaki kanat oyuncusu 11 kez Sırbistan Milli Takım formasını giydi.