Beşiktaş transferde büyük oynuyor: Dünya yıldızıyla görüşmeler başladı

Yeni sezona Ole Gunner Solskjaer yönetiminde hazırlanan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan siyah beyazlılar, son olarak Manchester United'da Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği Jadon Sancho için girişimlere başladı.

25 yaşındaki İngiliz yıldızın şartlarını soran yönetim, oyuncunun kulübüyle ve temsilcileriyle temas kurdu.

Daha önce Fenerbahçe ile de ismi anılan Sancho'ya İtalya'dan Juventus ve Napoli'nin de ilgisinin olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezonu Chelsea’de kiralık geçiren futbolcu 41 maçta 5 gol, 10 asist ile oynamıştı.