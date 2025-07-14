Beşiktaş transferde durmuyor: Bu kez yerli takviyesi açıklandı

2025/26 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, kısa forvet Canberk Kuş ile sözleşme imzaladı.

Canberk Kuş son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor forması giymişti.

Canberk Kuş kimdir?

12 Ağustos 1996 tarihinde İstanbul’da doğan Canberk Kuş, 198 cm boyunda ve 94 kg ağırlığında olup “swingman” yani hem kısa forvet hem de şutör gard pozisyonlarında görev yapabilmektedir.

Lise eğitimini ABD’de Victory Rock Prep’te tamamladıktan sonra kolej kariyerini Arkansas State Üniversitesi’nde sürdürüp 2020 yılında mezun olmuştur.

2023/24 sezonunu TBL’de geçiren Canberk Kuş, 2024/25 sezonunda ilk kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde forma giymiştir. Mersin Spor ile geçirdiği sezonda 30 maça çıkmıştır.

Canberk Kuş, sezon genelinde maç başına 17.5 dakika süre alarak;

* 5.7 sayı,

* 3.1 ribaund (1.2 hücum, 1.9 savunma),

* 2.1 asist,

* 0.6 top çalma

* ve 0.2 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

Şut yüzdelerine bakıldığında;

* %43.9 iki sayı isabet oranı (36/82),

* %39.4 üç sayı isabet oranı (26/66)

* ve %78.6 serbest atış yüzdesi (22/28) ile hücumda etkili bir sezon geçirdi.