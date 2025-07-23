Beşiktaş transferde gaza bastı: Yeni yıldız yolda!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş transferde gaza bastı: Yeni yıldız yolda!

Beşiktaş sağ bek transferi için yaptığı resmi teklifin ardından çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş geciken sağ bek transferini bir an önce bitirme konusunda kararlı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Siyah Beyazlılar, Emerson Royal için Milan'a 10 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifinde bulunduktan sonra transferi tamamlamak üzere çalışmalarını hızlandırdı.

Kısa süre içerisinde 26 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin transferinin netleşmesi bekleniyor.

Son Haberler
Fenerbahçe'ye güzel haber! Atletico Madrid sağolsun
Fenerbahçe'ye güzel haber! Atletico Madrid sağolsun
Eskişehir'deki orman yangınında kahreden haber! 11 kahraman işçimizi kaybettik...
Eskişehir'deki orman yangınında kahreden haber! 11 kahraman işçimizi kaybettik...
Fenerbahçe kulüple anlaşmıştı: Yılız futbolcu Mourinho'yu reddetti
Fenerbahçe kulüple anlaşmıştı: Yılız futbolcu Mourinho'yu reddetti
Beş farklı noktada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Beş farklı noktada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Cem Hakko'nun sevgilisi 'sakın' diyerek uyardı. İkinci Danla Bilic vakası
Cem Hakko'nun sevgilisi 'sakın' diyerek uyardı. İkinci Danla Bilic vakası