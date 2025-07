Beşiktaş transferde gaza bastı: Yeni yıldız yolda!

Beşiktaş geciken sağ bek transferini bir an önce bitirme konusunda kararlı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Siyah Beyazlılar, Emerson Royal için Milan'a 10 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifinde bulunduktan sonra transferi tamamlamak üzere çalışmalarını hızlandırdı.

???????? Besiktas are accelerating to close Emerson Royal deal with AC Milan after official bid sent.



Loan until June 2026 with €10m buy option clause. pic.twitter.com/QDBZn4ogFK