Beşiktaş transferde rotasını İsviçre’ye çevirdi. 5 milyon euroyu gözden çıkaracak

Beşiktaş transferde rotayı İsviçre’ye çevirdi. Kanat transferi yapmak isteyen siyah beyazlılar Young Boys forması giyen oyuncusu Joel Monteiro'yu radarına aldı.

Başkan Serdal Adalı görüşmeleri bizzat yürütürken oyuncunun kulübü ile temasa geçtiği öğrenildi. Young Boys’un 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.

Bu sezon Young Boys formasıyla 27 maça çıkan Monteiro söz konusu karşılaşmalarda 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sağ ve sol kanadın yanı sıra forvette de görev yapabilen 25 yaşındaki yıldızın Young Boys ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.