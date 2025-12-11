Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına Premier Lig’den önemli bir ismi gündemine aldı.

WOLVES İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sercan Dikme’nin aktardığı bilgilere göre; siyah-beyazlı yönetim, Wolverhampton’ın 28 yaşındaki stoperi Emmanuel Agbadou için resmi girişimlere başladı.

Kamerunlu savunmacının Beşiktaş’a transfer olmaya olumlu yaklaştığı ifade edilirken oyuncunun kulübü Wolverhampton ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

AGBADOU TAM DA BEŞİKTAŞ'IN ARADIĞI PROFİL

Bu sezon stoper bölgesinde yaşanan eksiklikler ve istikrarsız performanslar nedeniyle takviyeye ihtiyaç duyan Beşiktaş, Premier Lig temposuna alışık, fizik gücü yüksek ve oyun kurulumuna katkı sağlayan bir stoperi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Agbadou’nun fiziksel yapısı, hava toplarındaki başarısı ve geriden oyun kurabilme özellikleriyle Beşiktaş’ın aradığı profile tam uyum sağladığı belirtiliyor.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 28 yaşındaki stoperin piyasa değeri 18 milyon euro. Bu sezon Wolverhampton formasıyla Premier Lig’de 12 kez sahaya çıkan Agbadou, özellikle son iki yıldaki çıkışıyla adından söz ettirmeyi başardı.

OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Beşiktaş’ın bu transfer için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündemde tuttuğu ve görüşmelerde hızlanmayı planladığı aktarıldı.