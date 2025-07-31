Beşiktaş tur için Shakhtar Donetsk karşısında

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Beşiktaş tur için Shakhtar Donetsk karşısında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş deplasmanda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor.

Kendi sahasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e 4-2 yenilen Beşiktaş, deplasmanda en az 2 farklı skorla kazanarak maçı uzatmalara taşımak amacında.

KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ ANLAR

1.dakika maç başladı.

6.dakikada Tobias Mert'in yanından topu kaleye gönderdi. Uduokhai çizgiden çıkardı. Ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

12.dakikada Demir Ege'nin kaptırdığı topta Kevin topu ağlara gönderdi 1-0

34.dakikada Abraham'ın indirdiği topta Demir Ege'nin vuruşu defans topu kornere yolladı.

45+1.dakikada Tobias'ın pasında Elias topu ağlara gönderdi 2-0

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