Beşiktaş Twente maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İHA
Beşiktaş Twente maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Twente maçı hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar, yarın basına kapalı olarak çalışmaya devam edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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