Boyd'un Beşiktaş'a maliyeti dudak uçuklattı

Beşiktaş, Ankaragücü'nde parlayan ve daha sonra da transfer edilen ABD'li oyuncu Tyler Boyd ile yollarını ayırdı.

KİRALIK VERİLDİ

Başkent ekibinde iyi bir sezon geçiren futbolcunun bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon euro karşılığında alındı. Boyd, ilk sezonunda Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldı ve sadece 1 gol attı.

Siyah-Beyazlılar daha sonra futbolcuyu Sivasspor'a kiraladı. 27 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunu 1 golle bitirdi. 2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd, bu sezon ise Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sadece 45 dakika görev aldı. Sonrasında ise bir daha forma yüzü görmedi.

92 MİLYON LİRA

Beşiktaş, Tyler Boyd'un iki sezonluk alacaklarına karşılık 2.4 milyon euro ödeme yapacak. 35 maçta 4 gol atan futbolcunun bonservisiyle maliyeti 4.8 milyon euro olacak. Boyd, bugünkü kur ile yaklaşık 92 milyon liranın sahibi olacak.