Beşiktaş U16, Fenerbahçe'yi yendi, şampiyon oldu!

U16 Gelişim Ligi finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren derbide sevinen taraf siyah beyazlılar oldu. Altınordu FK Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Kartal’a şampiyonluğu getiren golü karşılaşmanın 43. dakikasında Ulaş İmay Gürbüz kaydetti.

Maçların ardından dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

U16 Gelişim Ligi 8'li Finallerde 'En Değerli Oyuncu Ödülü' Beşiktaş A.Ş futbolcusu Ulaş İmay Gürbüz'ün, 'En Başarılı Kaleci Ödülü' Beşiktaş A.Ş. futbolcusu Çağlar Yeşil'in, 'Gol Kralı Ödülü' Fenerbahçe A.Ş. futbolcusu Alaettin Ekici'nin, 'En Başarılı Teknik Direktör Ödülü' Beşiktaş A.Ş. U16 Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun, 'Fair - Play Ödülü' de Tümosan Konyaspor'un olurken, Tertip Komitesi Özel Ödülü'ne de Net Global Sivasspor teknik ekibi layık görüldü.