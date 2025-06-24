Beşiktaş U16 ile Şırnak Petrolspor U16 dostluk maçında buluştu

Etkinlikler çerçevesinde Beşiktaş’ın efsane isimlerinden İsmail Süleyman Oktay, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut ve eski teknik direktör Önder Karaveli, Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen "Gençlerle Söyleşi" programında gençlerle bir araya geldi. Daha sonra Şırnak Şehir Stadyumu’nda Beşiktaş ve Şırnak Petrolspor U16 takımları dostluk maçı yaptı. Renkli görüntülere sahne olan mücadelede her iki takım taraftarı da centilmence tezahüratlarla oyunculara destek verdi. Karşılaşmayı Beşiktaş U16 takımı 2-1’lik skorla kazandı.



"GENÇLERİMİZİ BEŞİKTAŞ'A GÖNDERECEĞİZ"

Maçın ardından açıklama yapan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Terörsüz Türkiye Projesi" kapsamında ülkenin dört büyük takımını Şırnak’a davet ettiklerini ve ilk davete Beşiktaş Kulübü’nün yanıt verdiğini söyledi.

Şırnak’ın genç nüfusu ile dikkat çektiğini belirten Ekici, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yüzde 20,6’sı genç nüfustan oluşuyor. Gençlerimizin ülkemizin diğer yerlerindeki imkanlardan faydalanmasını istiyoruz. Beşiktaş bu imkânı onlara sundu. Biz de gençlerimizi en kısa sürede Beşiktaş Kulübü’ne göndereceğiz. Bugün sahada örnek bir kardeşlik maçı izledik. Bu etkinliklerin devamını diliyoruz.

