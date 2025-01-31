Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçlarını tamamlayana kadar 2 başkan değiştirdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 8 haftalık lig aşaması sonunda veda etti. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 9 puanla 28. sırada yer aldı.



Lig etabının 8 haftalık periyodunda adını ilk 24 takım arasına yazdıramayan Beşiktaş, play-off turuna kalamadı ve Avrupa kupalarından elendi.

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun lig etabında berabere kalmayan 4 takım arasında yer aldı. Organizasyonun 8 maçlık periyodundan siyah-beyazlı ekibin yanı sıra Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ hiç beraberlik yaşamadı.



Bu ekiplerden Ferencvaros, play-off turu oynamaya hak kazanırken, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ ise Avrupa kupalarına veda etti.

BEŞİKTAŞ, GRUPLARI 2 BAŞKAN, 2 TEKNİK ADAMLA TAMAMLADI



Siyah-beyazlı kulüp, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ikişer başkan ve teknik adamın yanı sıra bir de teknik sorumlu ile noktaladı.



Sezona başkan Hasan Arat idaresinde başlayan Beşiktaş Kulübü, Arat'ın istifa etmesiyle son derece çalkantılı bir sürece girdi. Arka arkaya gelen idari sorunların ardından yeşil sahadaki kötü futbol ve alınan olumsuz neticelerle teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile de yollar ayrıldı.



Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 29 Aralık 2024'te yapılan Beşiktaş camiasında, üç kez seçimi kaybeden Serdal Adalı, bu kez açık ara farkla başkanlığa seçildi. Serdal Adalı, yeni bir başlangıç için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i göreve getirdi.



Deplasmandaki Bodo/Glimt karşılaşmasına teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkan Beşiktaş'ın, son iki maçta Athletic Bilbao ve Twente önünde kulübesinde Solskjaer yer alsa da Avrupa macerası son buldu.