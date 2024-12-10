Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde zorunlu rotasyona gidiyor. Savunma neredeyse tamamen değişecek

Süper Lig’de Fenerbahçe derbisini kazanarak kötü gidişi tersine çeviren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Bodo Glimt’e konuk olacak. Siyah beyazlılar, ilk 24 sıra içinde yer almak için zorlu maçı mutlaka kazanmayı amaçlıyor.

Sakatlık sorunları ile boğuşan siyah beyazlılar, Bodo Glimt deplasmanında zorunlu rotasyona gidiyor. Paulista, Udokhai, Immobile ve Tayyip Talha sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan sarı kart cezalısı Massuaku da kritik maçta forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Serdar Topraktepe’nin savunmanın ortasında Emirhan Topçu ile birlikte Bahtiyar Zaynutdinov’u oynatması bekleniyor. Sol bekte ise Emrecan Terzi’nin forma şansı bulacağı öğrenildi. Savunmanın sağında ise Sevensson yer alacak. Orta sahada Fenerbahçe maçını kazandıran yapının bozulması beklenmiyor.

Forvette ise Immobile’nin yokluğunda kSemih Kılıçsoy ilk 11’de olacak.