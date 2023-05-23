Beşiktaş UEFA'ya gidiyor

Beşiktaş, TFF'nin ligden çekilen takımlarla ilgili kararı dolayısıyla UEFA'ya başvuruda bulundu.

Beşiktaş UEFA'ya gidiyor

Beşiktaş, TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için UEFA'ya resmi başvuru yaptı ve bu şartlarda ligin tescil edilmemesini istedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Beşiktaş, UEFA'ya ilettiği talebinde Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılacak takımları kendi kriterlerine göre belirlemesini talep etti.

ÇEBİ NE DEMİŞTİ?
-TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım.

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