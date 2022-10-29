Şenol Güneş Ümraniye kadrosunu açıkladı: 5 futbolcuyu almadı

Beşiktaş, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktörümüz Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Şenol Güneş, Ümraniyespor maçının kadrosuna şu futbolcuları aldı:

Ersin Destanoğlu

Mert Günok

Welinton Souza

Tayyip Talha Sanuç

Romain Saiss

Francisco Montero

Emrecan Uzunhan

Valentin Rosier

Tayfur Bingöl

Arthur Masuaku

Umut Meraş

Necip Uysal

Josef de Souza

Salih Uçan

Kerem Atakan Kesgin

Gedson Fernandes

Dele Alli

Nathan Redmond

Kevin Nkoudou

Jackson Muleka

Cenk Tosun

Wout Weghorst

Kadroda sakatlığı nedeniyle Ghezzal yer almıyor.

Rachid Ghezzal'ın yanı sıra Atiba Hutchinson, Berkay Vardar, Emre Bilgin ve Oğuzhan Akgün de kadroda yer almayan diğer isimler oldular.