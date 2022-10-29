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Şenol Güneş Ümraniye kadrosunu açıkladı: 5 futbolcuyu almadı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ilk kamp kadrosunu açıkladı. Güneş, Ümraniyespor maçının kadrosuna 5 futbolcuyu almadı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 20:28
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Beşiktaş Ümraniyespor maçına hazır

Şenol Güneş Ümraniye kadrosunu açıkladı: 5 futbolcuyu almadı
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Beşiktaş, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

Teknik direktörümüz Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Şenol Güneş, Ümraniyespor maçının kadrosuna şu futbolcuları aldı:

Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Welinton Souza
Tayyip Talha Sanuç
Romain Saiss
Francisco Montero
Emrecan Uzunhan
Valentin Rosier
Tayfur Bingöl
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Necip Uysal
Josef de Souza
Salih Uçan
Kerem Atakan Kesgin
Gedson Fernandes
Dele Alli
Nathan Redmond
Kevin Nkoudou
Jackson Muleka
Cenk Tosun
Wout Weghorst

Kadroda sakatlığı nedeniyle Ghezzal yer almıyor. 

Rachid Ghezzal'ın yanı sıra Atiba Hutchinson, Berkay Vardar, Emre Bilgin ve Oğuzhan Akgün de kadroda yer almayan diğer isimler oldular. 

 

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