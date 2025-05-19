Beşiktaş üzülecek: Resmen açıkladılar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş üzülecek: Resmen açıkladılar!

Beşiktaş'ın, Fransız ekibi Monaco'ya kiraladığı Al Musrati için siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlılar, Mısırlı oyuncu için nihai kararını verdi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak Monaco'ya gönderdiği Al Musrati için Fransız kulübünden açıklama geldi. Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, Libyalı ön liberonun satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını söyledi.

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Scuro yaptığı açıklamada, "Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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