Beşiktaş üzülecek: Resmen açıkladılar!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak Monaco'ya gönderdiği Al Musrati için Fransız kulübünden açıklama geldi. Monaco Genel Direktörü Thiago Scuro, Libyalı ön liberonun satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını söyledi.

Scuro yaptığı açıklamada, "Al Musrati'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bunu hem kendisine hem de Beşiktaş'a bildirdik. Bize çok yardımcı oldu, ancak biz başka bir oyuncu profiline bakıyoruz. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.