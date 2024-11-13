Beşiktaş Van Bronckhorst ile yolları ayıracak mı? Hasan Arat açıkladı

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Beşiktaş Van Bronckhorst ile yolları ayıracak mı? Hasan Arat açıkladı

Beşiktaş'ın üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktör van Bronckhorst'un siyah beyazlılardaki geleceği merak konusu oldu. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Hollandalı teknik adamın takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Beşiktaş’ta son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası eleştiri okları Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’a yöneldi. Hollandalı teknik adam, sezona iyi bir başlangıç yapsa da Beşiktaş’ın lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının 10’a çıkması sonrası yapılan bazı yorumlarda van Bronckhorst ile yolların ayrılması gerektiği savunuldu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Hollandalı hoca ve transfer politikası ile ilgili konuştu. Van Bronckhorst ile yola devam edeceklerinin altını çizen Arat, "Takıma ve hocaya inanıyoruz. Kimse bir değişiklik falan beklemesin. Günlük kararlar alacak bir yönetim değiliz” dedi.

Arat, ara transferde 2 oyuncu almayı planladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yabancı sayımızı son gece 14'e indirebildik. Herkes, neden kanat alınmadığını soruyor. Ama böyle bir şansımız yok. 14 yabancımız var. Elimizdeki yabancılardan çıkmak çok zor oldu. 2 oyuncu gönderip 2 oyuncu alma planımız var. Scoutlarımız çalışıyor."

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