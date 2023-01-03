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Beşiktaş'tan olay yaratacak 'VAR' paylaşımı

TFF'nin VAR kayıtlarının açıklamasının ardından siyah-beyazlı kulüp Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 19:29
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Beşiktaş VAR kayıtları sonrası flaş bir paylaşımda bulunduw

Beşiktaş'tan olay yaratacak 'VAR' paylaşımı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor maçlarının VAR kayıtlarını açıklamasının ardından kulüplerden arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ta VAR kayıtlarına dair Twitter'dan açıklama yaptı.

FLAŞ PAYLAŞIM
Beşiktaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!'' açıklamalarında bulundu.

İŞTE O YORUM

Beşiktaş Kulübü daha sonra yaptığı paylaşımda; 

''Şiddet yok abartıyor''
Hakem yorumu 

''Ofsaytımsı'' 
Hakem yorumu değil'' paylaşımını yaptı. 

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Bir Dost
3.01.2023 19:49
Neyin savunmasını yapıyorsunuz. Bir Beşiktaş'lı olarak söylüyorum. Bal gibi kırmızı kart. Önce bu hareketi yapan oyuncunu terbiye et.  
 
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