Beşiktaş'tan olay yaratacak 'VAR' paylaşımı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor maçlarının VAR kayıtlarını açıklamasının ardından kulüplerden arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ta VAR kayıtlarına dair Twitter'dan açıklama yaptı.

FLAŞ PAYLAŞIM

Beşiktaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım!'' açıklamalarında bulundu.

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Beşiktaş Kulübü daha sonra yaptığı paylaşımda;

''Şiddet yok abartıyor''

Hakem yorumu

''Ofsaytımsı''

Hakem yorumu değil'' paylaşımını yaptı.