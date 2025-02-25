Beşiktaş ve Antalyaspor’un 11’leri belli oldu: Yeni transfer sahaya çıkacak

Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma 15.00'te başlayacak ve mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmer Narinç ve Emrah Ünal üstlenecek. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.

Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giyemeyecek.

Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

İki takımın 11’leri şöyle:

Antalyaspor: Piric, Kelven, Gerxhaliu, Erdal, Gaich, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert, Abdurrahim

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa, Keny Arroyo, Joao Mario, Semih