Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans yolu belli oldu

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura sonrası Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından Konferans Ligi’nde de muhtemel Play-Off eşleşmeleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İrlanda ekibi St. Patrick’i elemesi halinde Beşiktaş, Play-Off Turu’nda Astana - Lausanne Sport eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir ise Norveç temsilcisi Viking'i elerse, Spartak Trnava-U. Craiova eşleşmesinin galibiyle grup etabına kalabilmek için mücadele edecek.

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Konferans Ligi Play-Off Turu’ndA ilk maçlar 21 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos’ta oynanacak.