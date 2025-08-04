Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans yolu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans yolu belli oldu

Konferans Ligi Play-Off Turu’nda temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura sonrası Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin ardından Konferans Ligi’nde de muhtemel Play-Off eşleşmeleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İrlanda ekibi St. Patrick’i elemesi halinde Beşiktaş, Play-Off Turu’nda Astana - Lausanne Sport eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir ise Norveç temsilcisi Viking'i elerse, Spartak Trnava-U. Craiova eşleşmesinin galibiyle grup etabına kalabilmek için mücadele edecek.

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Konferans Ligi Play-Off Turu’ndA ilk maçlar 21 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos’ta oynanacak.

Son Haberler
Rixos Mısır’dan tarihi gece: Jennifer Lopez’den Rixos misafirlerine özel konser
Rixos Mısır’dan tarihi gece: Jennifer Lopez’den Rixos misafirlerine özel konser
90’ların yıldızı Bora Gencer kaza geçirdi: 'Öptüm Seni Şeker' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı
90’ların yıldızı Bora Gencer kaza geçirdi: 'Öptüm Seni Şeker' şarkısıyla hafızalara kazınmıştı
GÖLPARKFEST festivalindeki iddialar ile ilgili CHP grubu önerge verdi!
GÖLPARKFEST festivalindeki iddialar ile ilgili CHP grubu önerge verdi!
Bilecik’te Hamsu Köprüsü tadilat çalışmaları olaylı başladı
Bilecik’te Hamsu Köprüsü tadilat çalışmaları olaylı başladı
Gedson Fernandes gerçekleri! Bu yüzden gitmiş
Gedson Fernandes gerçekleri! Bu yüzden gitmiş