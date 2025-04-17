Beşiktaş ve Başkan Adalı'ya ağır ceza: Milyonluk para cezası ve hak mahrumiyeti

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Beşiktaş ve Başkan Adalı'ya ağır ceza: Milyonluk para cezası ve hak mahrumiyeti

PFDK, Beşiktaş ve Başkan Serdal Adalı'na toplamda milyonluk para cezaları ve hak mahrumiyeti kararı verdi.

Kararlar, 12 Nisan'daki maç olayları ve divan kurulu açıklamaları nedeniyle alındı.

PFDK'DAN SERT KARARLAR
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve kulüp başkanı Serdal Adalı hakkında 12 Nisan 2025 tarihli Başakşehir maçı ve divan kurulu toplantısındaki olaylar nedeniyle ağır yaptırımlar kararlaştırdı.

TARAFTAR OLAYLARI VE TEZAHÜRAT CEZASI
12 Nisan'daki Beşiktaş-Başakşehir maçında:

Taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle belirtilen tribün bloklarındaki seyircilerin bir sonraki ev sahibi maça girişi yasaklandı

Saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a 168.000 TL para cezası verildi

KULÜP VE BAŞKANA AĞIR YAPTIRIMLAR

Beşiktaş'a divan kurulu açıklamaları nedeniyle 2.000.000 TL para cezası

Başkan Serdal Adalı için 54 gün hak mahrumiyeti ve 1.800.000 TL para cezası

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