Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı futbolcuya talip! Ada derbisi

Hücum hattını güçlendirmek için kanat arayışında olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, Arjantinli genç yıldızın transferinde karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in iki devi, Manchester United'ın kendisinden kulüp bulmasını istediği 21 yaşındaki Alejandro Garnacho ile temasa geçti.

Beşiktaş, Garnacho'da sorun yaşarsa Manchester United'ın bir diğer yıldızı Jadon Sancho'yu da gündeminde tuttuğu ifade edildi.

Fenerbahçe cephesinde de Mourinho'nun yönetimden öncelikli isteğinin sol kanat olduğu belirtilmişti.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 58 karşılaşmada görev alan Garnacho, 11 gol 10 asistlik katkı sağlamıştı.