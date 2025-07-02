Beşiktaş ve Galatasaray Fenerbahçeli oyuncu için kapışıyor!

Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko arasında ligde oynanan final serisinde sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Dyshawn Pierre kadroda yer almamıştı. Kanarya'dan ayrılacağı iddia edilen Kanadalı forvet için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

DYSHAWN PIERRE İÇİN BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DEVREDE

Beşiktaş Fibabanka ve Galatasaray MCT Technic, son 5 sezonu Fenerbahçe Beko’da geçiren ve EuroLeague ile Basketbol Süper Ligi şampiyonlukları olan Dyshawn Pierre ile ilgileniyor. Oyuncunun düşük de olsa Fenerbahçe Beko'da kalma ihtimalinin de olduğu öğrenildi.