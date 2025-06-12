Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Borussia Dortmund Salih Özcan'ın bonservisini belirledi

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Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Borussia Dortmund Salih Özcan'ın bonservisini belirledi

Beşiktaş ve Galatasaray'ın, Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ı transfer listesine eklediği iddia edilmişti. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan orta saha oyuncusu için Alman ekibi bonservis beklentisini belirledi. İşte detaylar...

Borussia Dortmund, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Salih Özcan'ı maaş yükünden kurtarmak ve bonservis geliri elde etmek istiyor. Dış basından birçok kaynak, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini haberleştirmişti. Sarı-siyahlı ekibin, Salih Özcan için istediği rakam ortaya çıktı.

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SALİH ÖZCAN İÇİN 5 MİLYON EURO

Bild gazetesinin haberine göre, Alman kulübü Türk milli futbolcuyu 5 milyon euro karşılığında satmaya hazır. Dortmund, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu üç yıl önce 1. FC Köln'den yine 5 milyon euroya transfer etmişti. Şimdi ise Beşiktaş, Galatasaray ve oyuncunun eski kulübü Köln'ün Salih Özcan'la ilgilendiği ifade ediliyor. Salih Özcan, Dortmund kadrosunda gözden çıkarılmış durumda. Sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giydiği VfL Wolfsburg'da da fazla şans bulamayan Özcan'ın kiralık sözleşmesi ocak ayında personel eksikliği nedeniyle sonlandırılmıştı. Ancak şu an itibarıyla tarafların yollarını tamamen ayırmaya yakın olduğu bildiriliyor.

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