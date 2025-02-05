Beşiktaş ve Galatasaray Preimer Lig’den aynı oyuncuyu istiyor

Ara transferde karosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray’ın aynı oyuncu için karşı karşıya geldiği ortaya çıktı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Süper Lig’in iki dev kulübü Tottenham forması giyen Reguilón’u kadrosuna katmak istiyor.

Gelen haberlere göre, daha önce Suudi Arabistan ve Fransa’dan talipleri olan oyuncu takımda kaldı.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Reguilón’un ayrılığı önündeki en büyük engelin kulübün sahibi Daniel Levy olduğu belirtiliyor. Levy, serbest kalması durumunda Reguilón’Un maaşının yarısını ödemekten kurtulma ihtimaline rağmen oyuncunun gönderilmesini istemiyor.

Daha önce Atlético Madrid, Manchester United ve Brentford'a kiralanan oyuncu, bu sezon sadece 5 maçta forma giyebildi.