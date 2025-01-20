Beşiktaş ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkacak. İşte haftanın programı

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Beşiktaş ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkacak. İşte haftanın programı

Beşiktaş ve Galatasaray’ın mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi’nde 7. Hafta programı belli oldu. Sarı kırmızılılar yarın Dinamo Kiev’i ağırlayacak. Beşiktaş ise Perşembe günü Athletic Bilbao’ya karşı 3 puan mücadelesi verecek.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında haftanın perdesini Galatasaray’la Ukrayna ekibi Dinamo Kiev yarın 18.30’da açacak.

Beşiktaş, 22 Ocak’ta İspanya ekibi Athletic Bilbao’yu, Fenerbahçe’yse 23 Ocak’ta Fransa temsilcisi Olimpik Lyon’u konuk edecek.

Haftanın programı şöyle:

Yarın

18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev (Ukrayna)

22 Ocak Çarşamba

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao (İspanya)

23 Ocak Perşembe

20.45 Porto (Portekiz)-Olympiakos (Yunanistan)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Roma (İtalya)

20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-FCSB (Romanya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Anderlecht (Belçika)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Malmö (İsveç)-Twente (Hollanda)

20.45 Hoffenheim (Almanya)-Tottenham (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Rangers (İskoçya)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Lazio (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)

23.00 PAOK (Yunanistan)-Slavia Prag (Çekya)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Braga (Portekiz)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka)

23.00 RFS (Letonya)-Ajax (Hollanda)

23.00 Elfsborg (İsveç)-Nice (Fransa)

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