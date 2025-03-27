Beşiktaş ve Galatasaray’da 10 oyuncu siftah peşinde

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 29 Mart Cumartesi günü ağırlayacağı derbide toplam 10 futbolcu, görev almaları halinde ilk kez iki ekip arasında yapılacak bir maçta forma giyecek.

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takıma dahil olan genç oyuncular Keny Arroyo ve Elan Ricardo, forma giymeleri halinde Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev alacak.

Kış transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna katılan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın yanı sıra Günay Güvenç, Yusuf Demir ile Ismail Jakobs, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk defa sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA ARROYO VE RİCARDO DERBİDE FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ın genç oyuncuları Keny Arroyo ile Elan Ricardo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in forma vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek.

Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez resmi bir maçta Galatasaray'a karşı giyecek.

Ricardo, siyah-beyazlıların eski futbolcuları Oscar Cordoba ve Pedro Franco'dan sonra Beşiktaş formasını bu derbide giyen üçüncü Kolombiyalı oyuncu olacak.

GALATASARAY'DA SEKİZ OYUNCUNUN DERBİ HEYECANI

Sarı-kırmızılı takımda sekiz futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş derbisinde görev alacak.

Kış transfer döneminde kadroya dahil olan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, şans bulursa ilk kez sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

Daha önce Beşiktaş derbilerinde maç kadrosunda yer alan ancak şans bulamayan Günay Güvenç ve Yusuf Demir'in yanı sıra sakatlığı bulunan Ismail Jakobs da derbi heyecanını yaşayacak.

SİYAH-BEYAZLILARDA NECİP UYSAL, 17 KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine ligde en fazla çıkan oyuncu, 17 maçla Necip Uysal oldu.

"Kara Kartal"da A takıma 2009-2010 sezonunda yükselen 34 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a karşı en fazla maça çıkan isim konumunda.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı 17 maçta görev alırken 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipteki 16. sezonunu geçiren Necip Uysal, sezonun ilk haftalarında yaşadığı ağır sakatlığın ardından takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Ersin Destanoğlu 6, Gedson Fernandes, kaleci Mert Günok ve Arthur Masuaku 4'er, Salih Uçan ve Onur Bulut 3'er defa sarı-kırmızılı ekibe karşı Süper Lig'de görev yaptı.

GALATASARAY'DA EN TECRÜBELİ FERNANDO MUSLERA

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, ligde Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim olarak göze çarpıyor.

Sarı-kırmızılılardaki 14. sezonunu geçiren 38 yaşındaki deneyimli eldiven, ilk Beşiktaş derbisine 2011-2012 sezonunda çıktı.

Uruguaylı file bekçisi, ligde siyah-beyazlı takıma karşı forma giydiği 27 müsabakada 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, söz konusu maçlarda kalesinde 28 gol görürken, 10 karşılaşmada ise Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz, 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken Lucas Torreira, Dries Mertens ve tedavisi süren Mauro Icardi 5'er, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu 4'er, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan da 3'er defa bu derbide forma giydi.