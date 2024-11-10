Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giymişti. Futbolu bıraktığını resmen duyurdu

Kaynak: AA
Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giymişti. Futbolu bıraktığını resmen duyurdu

Kariyerinde Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Ryan Babel futbolu bırakma kararı aldı. Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeklilik kararını duyurdu.

Türk kulüplerinde de forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, aktif kariyerini noktaladı. 37 yaşındaki Babel, sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler futbol." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.


Hollanda Milli Takımı formasını 69 kez giyen forvet oyuncusu, Ajax ve Liverpool gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Türk takımları Beşiktaş, Eyüpspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'da da top koşturdu.

Ajax'ta 2, Beşiktaş'ta bir defa lig şampiyonluğu yaşayan Babel, milli formayla ise 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı.

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