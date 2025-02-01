Beşiktaş ve Galatasaray’ın listesindeydi… Zalewski’nin geleceği belli oldu

Sezon başında Galatasaray’ın transfer etmek istediği ancak teklifi kabul etmeyen Zalewski’nin geleceği belli oluyor. Beşiktaş’ın da gündemine gelen ve Roma forması giyen sol bek, İtalyan kulübü ile sözleşme yeniledi. Polonyalı oyuncu sözleşme yeniledikten sonra Inter’e kiralandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Nicola Zalewski, Roma ile olan sözleşmesini uzattı ve sezon sonuna kadar Inter'e kiralandı. Habere göre; kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu da yer alacak.



Satın alma opsiyonunun 6-7 milyon euro civarında olması bekleniyor. Zalewski ile Marsilya arasındaki görüşmeler ise ilerleme kaydedemeden kesildi.



23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 17 maçta 2 asist yaptı.