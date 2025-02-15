Beşiktaş ve Trabzonspor Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi anıldı. Trabzonsporlu futbolcular üzerinden Minguzzi'nin fotoğrafının olduğu tişörtler giydi.

"ÇOK ACI BİR OLAY"

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş Mattia Ahmet Minguzzi’yi andı. Güneş "Bir çocuğumuzu daha kaybettik. 14 yaşında maalesef hayata gözlerini yumdu. Rahmetle anıyorum. Her iki takımı da tutan, pırıl pırıl bir çocuğumuzu kaybettik. Çocuklar bizim geleceğimiz ama kaybediyoruz. Çocuklarımızı hayata bağlamak çok önemli. Çok acı bir olay." dedi.

BIÇAKLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Mattia Ahmet Minguzzi, iki arkadaşıyla birlikte 24 Ocak Cuma günü, kaykay malzemeleri ve giysileri satın almak için Kadıköy Tarihi Salı Pazarı'nda kurulan bit pazarına gitti. İki çocuk şüpheliden biri Minguzzi'ye laf atınca, sözlü tartışma yaşandı. B.B.(15) ve U.B.(16) isimli iki çocuk, Mattia Minguzzi'ye bıçakla saldırdı, yerde tekmeledi. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Minguzzi, hastaneye kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Minguzzi, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.