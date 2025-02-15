Beşiktaş ve Trabzonspor’da tek hedef galibiyet: İstanbul’da dev mücadele

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak.

Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş,35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

GEDSON FERNANDES’İN DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında dört oyuncunun forması giymesi beklenmiyor. Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri sürüyor. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak. Öte yandan sakatlığı bulunan Gedson Fernandes’in durumu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. İkinci transfer ve tescil döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde Norveçli çalıştırıcı Solskjaer'den forma bekleyecek.

TRABZONSPOR’DA 2 OYUNCU SAKAT

Ligde son 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.



Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza.

