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Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de derbi heyecanı... Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 18:57
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu

Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu
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Beşiktaş: Ersin | Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku | Dele Alli, Salih, Josef | Ghezzal, Nkoudou, Weghorst.


Trabzonspor: Uğurcan | Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren | Bakasetas, Gbamin, Hamsik | Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez.

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Mehmet Tok
16.10.2022 19:22
Hadi Kartal parçala.  
 
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