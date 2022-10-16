Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu

Beşiktaş: Ersin | Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku | Dele Alli, Salih, Josef | Ghezzal, Nkoudou, Weghorst.
Trabzonspor: Uğurcan | Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren | Bakasetas, Gbamin, Hamsik | Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez.
Beşiktaş: Ersin | Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku | Dele Alli, Salih, Josef | Ghezzal, Nkoudou, Weghorst.
Trabzonspor: Uğurcan | Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren | Bakasetas, Gbamin, Hamsik | Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez.
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