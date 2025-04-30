Beşiktaş voleybol takımı 15 oyuncu ile yollarını ayırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beşiktaş voleybol takımı 15 oyuncu ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, yeniden yapılanma kapsamında Başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncusunu gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Voleybol şubemizde, önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla zirve yarışında yer almak için yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmıştır.

15 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI

Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Başantrenör Recep Vatansever ile sporcular; Dilay Özdemir, Merve Tanıl, Jovana Brakocevic, Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Sude Gümüş, Bengisu Aygün, Emily Maglio, Begüm Kaçmaz, Beliz Başkır, Olivia Rozanski, Saliha Şahin, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç ve Merve Nezir’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Başantrenör Vatansever ile sporcularımıza Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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