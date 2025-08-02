Beşiktaş yarasını transferle kapatacak! 3 isim için geri sayım

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Shakhtar Donetsk’e deplasmanda 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hem skor hem oyun anlamında beklenenin uzağında kalan Beşiktaş’ta teknik heyet ve yönetim, çözümü transfere odaklanarak arıyor. Yönetim, Avrupa hayal kırıklığını unutturmak ve ligde yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transferde gaza bastı. Kara Kartal, özellikle hücum ve savunma hattında takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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BEŞİKTAŞ TRANSFERE HIZ VERDİ

Beşiktaş'ta Bundesliga ekibi Wolfsburg’da forma giyen Çek yıldız Vaclav Cerny için temaslar hızlandırıldı. Hücum gücüne dinamizm katacak olan Cerny’nin kısa süre içinde İstanbul’a getirilmesi planlanıyor.

Öte yandan gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen siyah-beyazlılar, Inter’in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile masaya oturdu. 32 yaşındaki tecrübeli forvetle prensip anlaşmasına varıldığı, bonservis pazarlıklarında sona gelindiği öğrenildi. Taremi’nin transferiyle Beşiktaş, hücumda daha etkili bir kimliğe bürünmeyi amaçlıyor.

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Savunma hattını da güçlendirmek isteyen yönetim, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ı yuvaya döndürmenin planlarını yapıyor. İskoç ekibi Rangers’ta geçen sezon aradığı süreleri bulmakta zorlanan genç sol bekin, Beşiktaş’a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

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