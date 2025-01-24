Beşiktaş yeni scout şefinin göreve başlamasını bekliyor

Beşiktaş'ın yeni scout şefi Eduard Graf kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek görevine başlayacak.

Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Eduard Graf ile geçtiğimiz günlerde anlaşmasını sağlamış ve ekibini tamamlamasını beklemişti.

Graf'ın, kendi ekibini de hazırladığı ve birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek kulüpteki görevine resmen başlayacağı kaydedildi. Son olarak Borussia Dortmund'da çalışan Alman futbol adamının, Beşiktaş'a beraberinde 4 scout daha getireceği ifade edildi.

Bu arada siyah-beyazlıların, transfer çalışmalarını Eduard Graf ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görüşleri doğrultusunda sürdürdükleri kaydedildi.