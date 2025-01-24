Beşiktaş yeni scout şefinin göreve başlamasını bekliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş yeni scout şefinin göreve başlamasını bekliyor

Beşiktaş, teknik direktör sorununu çözdükten sonra yeni scout şefini bekliyor. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Eduard Graf’ın kısa süre içinde göreve başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yeni scout şefi Eduard Graf kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek görevine başlayacak.

Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Eduard Graf ile geçtiğimiz günlerde anlaşmasını sağlamış ve ekibini tamamlamasını beklemişti.

Graf'ın, kendi ekibini de hazırladığı ve birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek kulüpteki görevine resmen başlayacağı kaydedildi. Son olarak Borussia Dortmund'da çalışan Alman futbol adamının, Beşiktaş'a beraberinde 4 scout daha getireceği ifade edildi.

Bu arada siyah-beyazlıların, transfer çalışmalarını Eduard Graf ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görüşleri doğrultusunda sürdürdükleri kaydedildi.

Son Haberler
Buzla kaplı Çıldır Gölü’ne 2 tonluk aracı ile çıktı!
Buzla kaplı Çıldır Gölü’ne 2 tonluk aracı ile çıktı!
Solaryum sedef hastalığını tedavi edebilir mi?
Solaryum sedef hastalığını tedavi edebilir mi?
Djokovic sakatlandı, finale Zverev çıktı
Djokovic sakatlandı, finale Zverev çıktı
Belçika’da Rudi Garcia dönemi başlıyor
Belçika’da Rudi Garcia dönemi başlıyor
Son dakika!.. Deniz Arman hayatını kaybetti
Son dakika!.. Deniz Arman hayatını kaybetti