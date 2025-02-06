Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş, Ekvador Ligi ekiplerinden Independiente'de forma giyen 18 yaşındaki sağ kanat Keny Arroyo'yu renklerine bağladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.



Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir.



Keny Alexander Arroyo Alvarado kimdir?



14 Şubat 2006 tarihinde Ekvador’da dünyaya geldi. Independiente del Valle altyapısında yetişti. Sergilediği başarılı performansla aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi.