Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş Kulübü yeni transferini internet sitesinden resmen açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Merve Nezir ile sözleşme imzaladı.
Merve Nezir’e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
Merve Nezir kimdir?
16 Aralık 1997 tarihinde dünyaya geldi. 185 cm boyundaki smaçör; Gelişim Koleji, Pursaklar Voleybol İhtisas, Karayolları, Nilüfer Belediyespor ve Sarıyer Belediyesi’nde forma giydi.