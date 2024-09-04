Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Beşiktaş, Joao Mario'ya başarılar dilerken, transferin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca, Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir videoda, "Joao Mario giriş yaptı. Beşiktaş'a hoş geldin Mario." ifadeleri kullanıldı.

Bu transfer, Beşiktaş taraftarları arasında büyük heyecan yarattı ve Joao Mario'nun performansı merakla bekleniyor.