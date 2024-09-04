Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş Siyah Beyazlı taraftarların beklediği transfer haberini açıkladı.

Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli futbolcunun 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Beşiktaş, Joao Mario'ya başarılar dilerken, transferin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Ayrıca, Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir videoda, "Joao Mario giriş yaptı. Beşiktaş'a hoş geldin Mario." ifadeleri kullanıldı.

Bu transfer, Beşiktaş taraftarları arasında büyük heyecan yarattı ve Joao Mario'nun performansı merakla bekleniyor.

Son Haberler
Ataşehir’de silahını ağzına dayayan şahsı polis etkisiz hale getirdi
Ataşehir’de silahını ağzına dayayan şahsı polis etkisiz hale getirdi
Ümit Özdağ: Genç subaylar kanlarının gereğini yaptı
Ümit Özdağ: Genç subaylar kanlarının gereğini yaptı
Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi
5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi
Mats Hummels imzayı attı
Mats Hummels imzayı attı
iPhone 16 Türkiye'de ne kadar olacak? İşte muhtemel fiyatlar...
iPhone 16 Türkiye'de ne kadar olacak? İşte muhtemel fiyatlar...