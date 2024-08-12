Beşiktaş yeni transferini açıkladı. Formayı giydi imzayı attı

Beşiktaş yeni transferi açıkladı
Beşiktaş Kulübü yeni transferini interten sitesinden resmen duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kadın Voleybol Takımımız, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında libero Sude Gümüş’ü kadrosuna dahil etti.
Sude Gümüş’e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
Sude Gümüş kimdir?
28 Nisan 2003 tarihinde dünyaya geldi. 165 cm boyundaki libero; Galatasaray, Büyükçekmece Voleybol Akademisi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Karşıyaka kulüplerinde forma giydi."