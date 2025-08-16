Beşiktaş yeni transferini açıkladı! Yıldız forvet imzayı attı: Taraftarlar havalara uçtu

Kaynak: İHA
Beşiktaş yeni transferini açıkladı! Yıldız forvet imzayı attı: Taraftarlar havalara uçtu

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, sürpriz bir transfere daha imza attı. Siyah-beyazlılar, Bulgar forvet oyuncusu Evdokia Popadinova'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Bulgar forvet Evdokia Popadinova’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'de yılın sürprizini duyurdular! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçelilere büyük şokSüper Lig'de yılın sürprizini duyurdular! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçelilere büyük şok

aw518951-03.jpg

Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Bulgar forvet Evdokia Popadinova’yı kadrosuna kattı. Evdokia Popadinova’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.

Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdiSacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdi

Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?

Beşiktaş sezonu evinde açıyor! İlk maçta rakip EyüpsporBeşiktaş sezonu evinde açıyor! İlk maçta rakip Eyüpspor

Nihat Kahveci'den çok sert sözler! Tek tek isim verdi: Adam olun adamNihat Kahveci'den çok sert sözler! Tek tek isim verdi: Adam olun adam

Son Haberler
WhatsApp dinlenebilir mu? Uzman isim açıkladı
WhatsApp dinlenebilir mu? Uzman isim açıkladı
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
Erdoğan'lı paylaşımlarıyla gündem olan altın varaklı avukat hakkında flaş karar!
Yeni kural ilk kez Premier Lig'de uygulandı
Yeni kural ilk kez Premier Lig'de uygulandı
Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı
Beşiktaş'ın Sancho ısrarının animasyonu yapıldı
Slot'tan duygusal Jota sözleri "Maç 2-2 olunca..."
Slot'tan duygusal Jota sözleri "Maç 2-2 olunca..."