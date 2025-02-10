Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı: İstanbul’a ne zaman geleceği belli oldu

Beşiktaş Arroyo’nun ardından bu sefer orta sahaya takviye yaptı. Siyah beyazlılar Elan Ricardo ile anlaştı. 20 yaşındaki oyuncu yarın İstanbul’a gelecek.

Elan Ricardo transferiyle ilgili olarak Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.

Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir."

ELAN RİCARDO KİMDİR?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.