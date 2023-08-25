Beşiktaş yeni transferini takımdan gönderiyor

Beşiktaş transfer döneminin başında transfer ettiği Jean Onana'yı, Serie A ekibi Genoa'ya önerdi.

Beşiktaş yeni transferini takımdan gönderiyor

Editör: Fatma Demirkaya

Siyah-beyazlıların bu transfer döneminde Fransız ekibi Lens’ten 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Jean Onana ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GENOA'YA ÖNERİLDİ
İtalyan basınından Il Secolo XIX'nın haberine göre Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya önerdi. Çizme ekibi ise oyuncuyla ilgilenmediğini Beşiktaş yönetimine iletti.

PERFORMANSI
Kamerunlu futbolcu, siyah-beyazlılarda 6 maçta forma giymiş Tirana’ya karşı oynanan Konferans Ligi ön eleme maçında da asist yapmıştı.

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