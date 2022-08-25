﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı

Beşiktaş, 26 yaşındaki Dele Alli'nin kiralık transferi için kulübü Everton ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Alli, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Genç orta saha ayrıca 2018 Dünya Kupası'nı 4. sırada tamamlayan İngiltere'nin önemli bir parçasıydı.

Öte yandan Dele Alli transferi, siyah-beyazlıların bu sezon orta sahaya yaptığı 3. takviye oldu. Daha önce Gedson Fernandes ve Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan ise Torino'ya transfer olmuştu.