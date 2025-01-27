Beşiktaş yıldız oyuncu için harekete geçti: Rotayı Portekiz’e çevirdiler

Teknik direktörlük koltuğunu Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde özellikle kanat hattını güçlendirmek istiyor. Kadroda orijinal mevkisi kanat olarak sadece Milot Rashica'yı bulunduran Beşiktaş, Sporting forması giyen Marcus Edwards ile ilgileniyor.



A Bola'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için hamle yapmaya hazırlanıyor. Çıkan haberlere göre,



Sporting, disiplin sorunları nedeniyle kadro dışı bırakılan Edwards'ı göndermeye sıcak bakıyor. Sporting'te bu sezon 10 maçta süre bulan Edwards, 3 kez gol sevinci yaşadı.



Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun kulübü Sporting ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.