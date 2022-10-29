Beşiktaş'ta flaş ayrılık: Resmen açıklandı

Beşiktaş Emlakjet Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Bryce Brown ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımımızın kadrosuna sezon başında dahil olan Bryce Brown ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Bryce Brown’a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.
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