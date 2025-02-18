Beşiktaş yıldız oyuncusuyla yolları ayırmak istiyor

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Beşiktaş yıldız oyuncusuyla yolları ayırmak istiyor

Beşiktaş’ta İtalyan golcü Immobile konusunda flaş bir kararın hazırlığı ortaya çıktı. Siyah beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncu ile sezon sonu yolları ayırmayı düşünüyor.

Süper Lig’de son olarak Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş son haftalarda büyük çıkış yakaladı. Teknik Direktör Solskjaer’in gelişiyle birlikte takımda çarpıcı bir değişim göze çarparken birçok oyuncu performansını artırdı.

Ancak siyah beyazlılarda golcü oyuncu Immobile’deki büyük düşüş dikkat çekiyor. Takımın en golcü oyuncusu olan İtalyan oyuncu 2025 yılında çıktığı 9 maçta sadece 1 gol atabildi.

Sabah’ta yer alan habere göre Beşiktaş, Immobile ile ilgili flaş bir karar almaya hazırlanıyor. Önümüzdeki sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başlayan siyah beyazlı yönetim golcü oyuncu ile yolları ayırmak istiyor. Serdal Adalı yönetimi Immobile’nin yıllık 6 milyon euroluk maaş yükünden kurtularak kadroya yeni bir forvet almayı hedefliyor.

Öte yandan Immobile’nin ailesinin İtalya’ya dönmesi dikkat çeken bir ayrıntı olarak göze çarpıyor.

Beşiktaş forması ile bu sezon 29 maça çıkan Immobile 14 gol attı ve 1 asist yaptı.

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