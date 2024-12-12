Beşiktaş yıldız savunmacıyı radarına aldı. Ocak ayında harekete geçecekler

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna katmak istediği savunmacıyı Suudi Arabistan’da buldu. Sarı lacivertliler, Al Ittihat forması giyen Luiz Felipe için harekete geçmeye hazırlanıyor. Brezilya asıllı İtalyan stoperin Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniBeşiktaşyor. Suudi ekibinin yabancı sınırından ötürü Felipe’yi kadrodan çıkardığı öğrenildi.

Ortaya çıkan gelişme sonrası Beşiktaş’ın ocak ayında tecrübeli oyuncuya teklif sunması bekleniyor. Öte yandan Luiz Felipe için eski takımı Real Betis’in de devreye girmesi bekleniyor. Napoli ve Juventus’un da transferde ciddi rakip olacağı öğrenildi.

Geçen sezon Real Betis'ten Al-Ittihad'a 22 milyon Euro karşılığında transfer olan Luiz Felipe, Suudi ekibinden yıllık 10 milyon Euro'ya yakın para kazanıyor. Geçen sezon 31 maça çıkan Felipe, sakatlığı sebebiyle bu sezon yalnızca 1 maçta forma giydi.