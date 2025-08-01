Beşiktaş yıldızının biletini kesti!

UEFA Avrupa Ligi'nde Shaktar Donetsk'e elenen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Bu kapsamda Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Milot Rashica ile yollar ayrılıyor.

Özellikle İstanbul'daki ilk maçtaki performansı sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olan Kosovalı kanat oyuncusunun bileti kesildi.Serdal Adalı yönetimi, Milot Rashica'dan kendisine kulüp bulmasını isterken, kısa süre içerisinde de yolların ayrılacağı öne sürüldü.

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Teknik direktör Solskjaer'in de Milot Rashica için gönderilmesi yönünde rapor verdiği ileri sürülürken, ayrılığın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

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