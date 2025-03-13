Beşiktaş yönetimi kararını verdi: Kimlerle yollar ayrılacak?

Beşiktaş bir yandan sezonu Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ve ligde ilk 3 sıra içinde yer almak için mücadele ederken diğer yandan yönetim ve teknik heyet önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların önümüzdeki sezon kimlerle yollarını ayıracağı ve kimlerin takımda kalacağı merak konusu oldu.

Gelen son haberlere göre siyah beyazlı yönetim takımda kalacak oyuncular konusunda kararını verdi. Buna göre, Beşiktaş yönetimi, başta yüksek maaşlı ve performansı düşüşte olan oyuncular olmak üzere çok sayıda ismin transferine yeşil ışık yaktı. Bu kapsamda Başta Immobile ve Paulista olmak üzere çok sayıda oyuncu satış listesine konmasa da gelecek tekliflere sıcak bakılacak.

Öte yandan siyah beyazlı yönetim, sözleşme yenilediği Mert Günok’un yanı sıra Rafa Silva, Elan Ricardo ve Keny Arroyo’yu takımda tutmak istiyor. Teknik heyetle yönetim arasında yapılan görüşme sonucunda Gedson Fernandes’in takımda kalması istense de gelecek bir yüksek teklife sıcak bakılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Yeni transfer hedeflerini de belirlemeye başlayan Beşiktaş'ın sezon sonuna doğru listesindeki isimler için de harekete geçeceği aktarıldı.